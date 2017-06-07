S&P підтвердило рейтинг США на рівні "AA+"

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings (S&P) підтвердило довгостроковий суверенний кредитний рейтинг США на рівні "AA+", прогноз стабільний, йдеться в повідомленні агентства.

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У той же час короткостроковий суверенний рейтинг країни підтверджений на рівні "A-1+".

"Суверенні кредитні рейтинги США підтримані стійкістю і багатопрофільністю економіки, сильними інституційними якостями, гнучкістю економічної політики і унікальним статусом емітента провідної резервної валюти у світі", - йдеться в релізі, передає Прайм.

Стабільний прогноз відображає думку агентства про те, що негативні і позитивні рейтингові фактори будуть збалансовані протягом наступних двох років.

Підвищення суверенного рейтингу можливе, якщо S&P побачить ефективніші та далекоглядніші дії під час прийняття політичних рішень у США. Значне ослаблення фіскальної політики може призвести до негативної рейтингової дії.

S&P очікує зростання економіки країни на приблизно 2,3% в 2017 році після зростання на 1,6% у 2016 році. В 2018-2019 роках зростання реального ВВП складе в середньому 2,2%, прогнозує агентство. При цьому воно відзначає, що зростання буде підтримане споживачами, а також покращенням у житловому секторі та на ринку праці.