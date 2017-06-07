Фонд гарантування виставив на продаж свій найдорожчий лот – права на недобудований ТРЦ "Республіка" в Києві

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на продаж свій найдорожчий лот - права вимоги за кредитами банку «Надра», який ліквідовують, на суму понад 2,72 млрд грн, у заставі за якими найбільший в Україні недобудований торгово-розважальний центр «Республіка», розташований в м. Київ, вул. Велика кільцева.

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Як повідомила прес-служба фонду, для участі в аукціоні, який відбудеться 7 липня в системі «ProZorro.Продажі», необхідно подати заявку до 6 липня.

Фонд гарантування підкреслив, що лот виставляється на торги вперше, а його стартова ціна становить 2,5 млрд грн.

За інформацією фонду, лот являє собою права вимоги за двома кредитами на балансі банку «Надра», при цьому компанії-позичальники ведуть господарську діяльність у сферах «будівництво» та «надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна».

В забезпечення за кредитами майнові права на об'єкт незавершеного будівництва - багатофункціональний торгово-розважальний комплекс з паркінгом, де заплановано розміщення 450 магазинів, зони розваг площею 22 тис. кв. м та паркінгу на 4 тис. авто.

Крім того, в заставі у банку іпотека трьох земельних ділянок загальною площею 15,72 га і майнові права за попередніми договорами оренди торгових площ у ТРЦ.

Як повідомляв УНІАН, Господарський суд Києва задовольнив позов Національного банку до кіпрської компанії «Берлінотто Лімітед» про стягнення частки корпоративних прав компанії «Мегаполісжитлобуд», яка взяла кредит у банку «Надра» під заставу корпоративних прав на недобудований проект торгово-розважального центру «Республіка». Згодом банк «Надра» передав ці права в заставу під кредит рефінансування НБУ.

Національний банк 4 червня 2014 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Надра» за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізосіб. З 6 лютого 2014 року в банку працювала тимчасова адміністрація на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Банк «Надра» працює на ринку України з 1993 року і входив до групи найбільших за обсягом активів. Основним власником банку була структура Group DF Дмитра Фірташа, компанія Centragas Holding AG (89,9659% акцій банку, Австрія).