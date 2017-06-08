S&P знизило рейтинг Катару до "AA-"

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings (S&P) знизило довгостроковий суверенний рейтинг Катару до "AA-" з "АА", інформує Прайм з посиланням на повідомлення агентства.

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"Рейтинг поміщений в список на перегляд з можливим подальшим зниженням. Разом з тим, агентство підтвердило короткостроковий суверенний рейтинг Катару на рівні "А-1+", - йдеться в повідомленні.

Саудівська Аравія, Бахрейн, ОАЕ та Єгипет в понеділок оголосили про розрив дипломатичних відносин з Катаром, звинувативши Доху в підтримці терористичних організацій та дестабілізації ситуації на Близькому Сході. Влади східної частини Лівії, Ємену, а також Мальдіви згодом також заявили про розрив відносин з Катаром. "Ми вважаємо, що це (розрив дипвідносин - ред.) негативно позначиться на зовнішніх позиціях країни і може чинити тиск на її економічний ріст і фіскальні показники. Тому ми знижуємо наш довгостроковий рейтинг Катару до "AA-" з "AA" і поміщаємо його в список на перегляд з можливим подальшим зниженням", - пише агентство.

"Внесення рейтингу в список на перегляд відображає ризики зниження рейтингу країни внаслідок недавніх подій. Так, агентство може знизити рейтинг, якщо внутрішні політичні ризики будуть істотно збільшуватися або якщо державний борг буде рости значно сильніше, ніж очікує агентство на даний час", - зазначає видання.

S&P вважає, що поточний дефіцит балансу країни може зрости внаслідок розриву дипломатичних відносин з низкою країн. Так, у 2016 році 10% експорту Катару припадало на групу країн, які тепер розірвали з ним стосунки, на ту ж групу держав припадає 15% від всього імпорту країни. "З урахуванням цих факторів, ми очікуємо, що економічне зростання країни сповільниться", - відзначає агентство.

За прогнозом S&P, зростання ВВП Катару буде поступово сповільнюватися: у 2017 році - 3,4%, в 2018 році - 3,3%, а в 2019-2020 роках - 3%. Інфляція в поточному році очікується на рівні 3,6%, в 2018 році - 3,8%, а в 2019-2020 роках - 3,7%.