Китайська товарна біржа закрила угоду з придбання українського банку

Фонд державного майна України підписав договір про продаж китайській компанії Bohai Commodity Exchange Co., Ltd (BOCE) 99,9% акцій «Українського банку реконструкції та розвитку» за 82,83 млн грн.

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Як повідомляється на сайті ФДМУ, після підписання договору керівник компанії ВOCE Ян Дун Шенг подякував Фонду держмайна за роботу і висловив сподівання на співпрацю у рамках інших проектів, запропонувавши укласти меморандум про співробітництво.

«Тепер, коли у нас є банк, ми будемо плідно працювати над тим, щоб допомагати Україні проводити ефективну приватизацію і поширювати інформацію про українські приватизаційні перспективи серед своїх клієнтів», - наголосив він.

У свою чергу, голова Фонду держмайна Дмитро Парфененко зазначив, що розглядає цей проект як пілотний, після якого будуть реалізовані й інші, не менш важливі проекти у рамках подальшої співпраці.

«Вітаю прихід великої китайської компанії на український ринок. Мені приємно, що саме ваша компанія стала партнером фонду. Ми з вами зробили хороший почин на майбутнє. Ваш досвід дуже цінний для нас», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна 30 листопада 2016 року продав на повторному аукціоні китайській компанії Bohai Commodity Exchange 99,99% акцій «Українського банку реконструкції та розвитку» за 82,8 млн грн.

«Український банк реконструкції та розвитку» був створений рішенням Кабінету міністрів у травні 2003 року. В рамках нової стратегії розвитку державних банків уряд ухвалив рішення про приватизацію фінустанови.

Bohai Commodity Exchange - найбільша спотова товарна біржа Китаю, заснована у 2009 році державними компаніями, китайськими громадянами і муніципалітетом штату Тянцзінь.