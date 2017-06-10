Найбільші технологічні компанії США за добу подешевшали на $100 мільярдів

Ринкова вартість п'яти найбільших технологічних компаній США – Facebook, Amazon, Apple, Microsoft і Alphabet, материнської Google (FAAMG) – за 9 червня скоротилася на 97,5 мільярдів доларів, повідомляє Republic.ru.

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"Акції Apple подешевшали майже на 4%, а котирування інших чотирьох організацій знизилися більш ніж на 3%. В результаті Nasdaq завершив торги зниженням на 1,8% до 6207 пунктів, при цьому минулий тиждень виявився гіршим для індексу з початку року", - йдеться в повідомленні.

Як вказує Reuters, одним з факторів, що вплинули на розпродажі інвесторів, став обережний звіт Goldman Sachs, присвячений технологічного сектору. Аналітики банку припустили, що гравці ринку можуть недооцінювати ризики, пов'язані з вкладеннями в акції FAAMG.

Згідно з оцінками Goldman Sachs, з початку поточного року сукупна капіталізація компаній FAAMG збільшилася на 600 мільярдів доларів, що еквівалентно загальному ВВП Гонконгу і ПАР.