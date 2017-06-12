Fitch підтвердило рейтинги 5 українських банків з іноземним капіталом

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента п'яти українських банків з іноземним капіталом на рівні «В-» зі стабільним прогнозом.

Як повідомляється на сайті агентства, в тому числі підтверджений рейтинг «Альфа-Банку» (Україна), «Укрсоцбанку», банку «ПроКредит», «Правекс-банку» і банку «Креді-Агріколь».

Агентство відзначило, що рейтинги всіх п'яти банків відображають ймовірність підтримки, яку вони можуть отримати від своїх іноземних акціонерів.

Як повідомляв УНІАН, міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України на рівні «ССС» 3 травня, одночасно підтвердивши аналогічний рейтинг щодо українських євробондів.

Агентство підвищило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті (рейтинг дефолту емітента) до «CCC» з «RD» (обмежений дефолт) в листопаді 2015 року на фоні завершення процесу реструктуризації частини держборгу країни.