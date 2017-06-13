Фонд гарантування вкладів виставив на продаж гранітний кар'єр

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виставив на аукціон в системі «Prozorro.Продажі» Мокрянський гранітний кар'єр, що знаходиться на балансі неплатоспроможного «Актабанк», за стартовою ціною 24,75 млн грн.

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Про це повідомила прес-служба фонду.

Виробничий комплекс підприємства, крім самого кар'єру, включає в себе завод з виробництва щебеню, склади готової продукції і склад пально-мастильних матеріалів з підземними ємностями, а також електропідстанцію.

Проведення аукціону заплановано на 16 червня.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів вже виручив понад 1 млрд грн від продажу майна неплатоспроможних банків через систему електронних аукціонів «Prozorro.Продажі», яку фонд використовує для всіх продажів з 1 січня поточного року. Балансова вартість майна неплатоспроможних банків становить близько 300 млрд грн.