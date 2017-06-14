Мінфін позичив на внутрішньому ринку мільярд гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 1,088 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, всі кошти залучено в результаті розміщення гривневих облігацій терміном обігу 3 роки із середньозваженою дохідністю 14,65% річних.

Довідка УНІАН. Станом на 13 червня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 677,341 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебувають облігації на суму 373,943 млрд грн, або 55,2% їх загального обсягу.