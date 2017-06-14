Американські фондові індекси досягли нових рекордів

Уолл-стріт зросла у вівторок, а індекси S&P 500 і Dow Jones досягли рекордних максимумів на момент закриття на фоні відновлення технологічного сектора, у той час як інвестори очікували підсумків засідання ФРС.

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Техносектор S&P 500 зріс на 0,9 відсотка, відновившись після найсильнішого майже за рік дводенного зниження, що чинило тиск на ринок. Індекс S&P 500 підтримали акції великих компаній сектора, в тому числі Microsoft і Facebook, повідомляє Рейтер.

Технологічні акції очолили 9-процентний підйом S&P з початку цього року, і зниження сектора в останні дні спровокувало чутки про те, що інвестори переключилися на інші ділянки ринку, демонструють тенденцію до зниження цього року, включаючи фінансовий і енергетичний сектор.

Фінансові акції додали 0,4 відсотка, а енергетичний сектор - 0,7 відсотка. Гірничорудний індекс показав найкращу динаміку серед основних секторів, підвищившись на 1,3 відсотка.

Індекс Dow Jones зріс на 0,44 відсотка до 21.328,47 пункту, індекс S&P 500 - на 0,45 відсотка до 2.440,35 пункту, індекс Nasdaq Composite - на 0,73 відсотка до 6.220,37 пункту.

Трейдери очікують підвищення процентної ставки за підсумками дводенного засідання ФРС. Центробанк оприлюднить своє рішення ввечері, після чого голова регулятора Джанет Йеллен дасть прес-конференцію.