Кабмін незабаром презентує прозоре приватизаційне законодавство

Кабінет міністрів України найближчим часом презентує нове прозоре приватизаційне законодавство, яке зробить процес приватизації конкурентними і дозволить ефективно реалізовувати нестратегічні державні активи.

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Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на конференції з лідерства в корпоративному управлінні в Києві.

"Уряд, стратегічні радники, експерти – ми працюємо над новим приватизаційним законодавством, яке найближчим часом буде презентовано. Це законодавство як раз буде сприяти тому, щоб систему продажу державних активів зробити більш прозорою, ефективною і зрозумілою", – сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у поточному році Україна в рамках приватизаційної кампанії планує продати близько 100 підприємств. На фінальній стадії знаходиться розробка законопроекту, який вдосконалить процес приватизації – спростить кваліфікацію активів і визначить порядок формування переліку об'єктів на приватизацію.

Згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації у 2016 році Фонд держмайна повинен був направити в бюджет 17,1 мільярда гривень. Однак велика приватизація в 2016 році провалилася з-за невдалого конкурсу з продажу Одеського припортового заводу. На участь в аукціоні з приватизації підприємства зі стартовою ціною 5,16 мільярда гривень не подав заявку жоден інвестор. У 2017 році обсяг коштів від приватизації також мав скласти не менше 17 мільярдів гривень.

Згідно з листом Міжнародного валютного фонду про наміри українського керівництва, Україна планує прийняти всі необхідні заходи для залучення авторитетних міжнародних інвесторів і приватизувати Одеський припортовий завод у першому півріччі 2017 року. Крім того, уряд має намір ініціювати приватизацію "Турбоатому", "Центренерго" і "Укрспирту" до кінця вересня 2017 року, а також низки обленерго. У листі наголошується, що для приватизацію "Укрспирту" необхідно затвердження законодавчих змін.