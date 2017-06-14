Кабмін незабаром презентує прозоре приватизаційне законодавство
Прем'єр зазначив, що нове приватизаційне законодавство сприятиме появі прозорої, ефективної та зрозумілої системи продажу держактивів.
Кабінет міністрів України найближчим часом презентує нове прозоре приватизаційне законодавство, яке зробить процес приватизації конкурентними і дозволить ефективно реалізовувати нестратегічні державні активи.
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Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на конференції з лідерства в корпоративному управлінні в Києві.
"Уряд, стратегічні радники, експерти – ми працюємо над новим приватизаційним законодавством, яке найближчим часом буде презентовано. Це законодавство як раз буде сприяти тому, щоб систему продажу державних активів зробити більш прозорою, ефективною і зрозумілою", – сказав прем'єр.
Як повідомляв УНІАН, у поточному році Україна в рамках приватизаційної кампанії планує продати близько 100 підприємств. На фінальній стадії знаходиться розробка законопроекту, який вдосконалить процес приватизації – спростить кваліфікацію активів і визначить порядок формування переліку об'єктів на приватизацію.
Згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації у 2016 році Фонд держмайна повинен був направити в бюджет 17,1 мільярда гривень. Однак велика приватизація в 2016 році провалилася з-за невдалого конкурсу з продажу Одеського припортового заводу. На участь в аукціоні з приватизації підприємства зі стартовою ціною 5,16 мільярда гривень не подав заявку жоден інвестор. У 2017 році обсяг коштів від приватизації також мав скласти не менше 17 мільярдів гривень.
Згідно з листом Міжнародного валютного фонду про наміри українського керівництва, Україна планує прийняти всі необхідні заходи для залучення авторитетних міжнародних інвесторів і приватизувати Одеський припортовий завод у першому півріччі 2017 року. Крім того, уряд має намір ініціювати приватизацію "Турбоатому", "Центренерго" і "Укрспирту" до кінця вересня 2017 року, а також низки обленерго. У листі наголошується, що для приватизацію "Укрспирту" необхідно затвердження законодавчих змін.