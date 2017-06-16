Росія збільшила вкладення в держборг США до $105 мільярдів

Росія збільшила вкладення в облігації Казначейства США в квітні на $5,1 млрд (5,1%) до $104,9 млрд, випливає з даних відомства, повідомляє RNS.

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Порівняно з квітнем попереднього року зростання портфеля становило $22,4 млрд (27,2%).

Квітневе значення російських інвестицій в американські держоблігації стало максимальним за останні 13 місяців. Мінімальне значення за той же період було зафіксовано в жовтні 2016 року – тоді вони становили $74,6 млрд.

Найбільшим інвестором в американський державний борг залишається Японія, хоч її вкладення в квітні скоротилися на $12,4 млрд до $1,1 трлн. Китай залишається другим, але його портфель американських держпаперів зріс – на $4,6 млрд до $1,09 трлн.