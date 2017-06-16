Порушують угоду про клімат: Пенсійний фонд Швеції продав частки в шести енергокомпаніях, включаючи "Газпром"
Крім акцій російського монополіста фонд продав частки в ExxonMobil, TransCanada Corp., Westar, Entergy Southern Corp.
Державний пенсійний фонд Швеції AP7 продав свої частки в шести великих енергетичних компаніях, серед яких — російський «Газпром», звинувативши їх у порушенні Паризької угоди з клімату.
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Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву фонду
Крім акцій «Газпрому» фонд продав частки в ExxonMobil, TransCanada Corp., Westar, Entergy Southern Corp.
У заяві пенсійного фонду йдеться, що він більше не буде інвестувати в організації, які порушують умови угоди щодо клімату.
Зокрема, фонд критикує «Газпром» за спроби розвідки родовищ в Арктиці, компанію TransCanada — за будівництво великих трубопроводів в Північній Америці, а ExxonMobil, Westar, Southern Corp і Entergy — за протидію законопроектам у сфері захисту навколишнього середовища в США.