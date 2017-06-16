Фонд держмайна шукає оцінювача для Одеського припортового заводу

Фонд державного майна України (ФДМУ) 4 липня проведе конкурс з відбору оцінювачів вартості державного пакета акцій Одеського припортового заводу (ОПЗ).

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Про це повідомляється на офіційному сайті ФДМУ.

«Конкурс має відбутися 4 липня 2017 року о 14.00. Конкурсна документація приймається до 16.00 27 червня 2017 року з дня публікації оголошення в офіційному виданні Фонду - газеті «Відомості приватизації», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року провалилася третя за рахунком спроба приватизувати 99,6% акцій ОПЗ зі стартовою ціною 5,16 млрд грн. У зв'язку з цим подальша його діяльність виявилася під загрозою зупинки. Підприємство має близько 193 млн дол. заборгованості перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа і більш як 1,5 млрд грн - перед «Нафтогазом України», а контракт на поставку газу на завод закінчився 31 грудня 2016 року.

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6 березня 2017 року Одеський припортовий завод, роботу якого було припинено наприкінці 2016 року, відновив виробництво товарного карбаміду і аміаку.

Відповідно до листа українського керівництва Міжнародного валютного фонду, Україна має намір вжити всіх необхідних заходів для залучення авторитетних міжнародних інвесторів і приватизувати ОПЗ у першому півріччі 2017 року.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) - другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій - з виробництва азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з приймання, охолодження і перевантаження аміаку.