США схвалили злиття хімічних гігантів DuPont і Dow Chemical

Міністерство юстиції США дало згоду на злиття DuPont і Dow Chemical, повідомили компанії.

Читайте такожЄврокомісія заблокувала злиття Лондонської біржі з німецькою Deutsche Boerse

До даного моменту компанії отримали санкцію на своє злиття у багатьох юрисдикціях, в тому числі в Європі, Бразилії та КНР.

При цьому для отримання санкції Єврокомісії Dow і DuPont погодилися продати частину активів зі своїх портфелів, передає RNS.

«З отриманням санкції міністерства юстиції ми робимо значний крок вперед в об'єднанні двох підприємств-ікон, за яким послідує їх поділ на три лідируючі у своїх галузях незалежні інноваційні компанії, що забезпечить значні вигоди для всіх акціонерів», — зазначає голова ради і гендиректор Dow Ендрю Ліверіс.

Компанії підтвердили, що планують завершити злиття в серпні 2017 року.

DuPont і Dow підтвердили, що їх злиття, як очікується, забезпечить синергію витрат у розмірі $3 млрд.

Ради директорів компаній одноголосно схвалили злиття рівних 11 грудня 2015 року. Їх сукупна ринкова капіталізація на той момент становила $130 млрд.