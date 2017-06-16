США схвалили злиття хімічних гігантів DuPont і Dow Chemical
До даного моменту компанії отримали санкцію на своє злиття у багатьох юрисдикціях, в тому числі в Європі, Бразилії та КНР.
Міністерство юстиції США дало згоду на злиття DuPont і Dow Chemical, повідомили компанії.
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До даного моменту компанії отримали санкцію на своє злиття у багатьох юрисдикціях, в тому числі в Європі, Бразилії та КНР.
При цьому для отримання санкції Єврокомісії Dow і DuPont погодилися продати частину активів зі своїх портфелів, передає RNS.
«З отриманням санкції міністерства юстиції ми робимо значний крок вперед в об'єднанні двох підприємств-ікон, за яким послідує їх поділ на три лідируючі у своїх галузях незалежні інноваційні компанії, що забезпечить значні вигоди для всіх акціонерів», — зазначає голова ради і гендиректор Dow Ендрю Ліверіс.
Компанії підтвердили, що планують завершити злиття в серпні 2017 року.
DuPont і Dow підтвердили, що їх злиття, як очікується, забезпечить синергію витрат у розмірі $3 млрд.
Ради директорів компаній одноголосно схвалили злиття рівних 11 грудня 2015 року. Їх сукупна ринкова капіталізація на той момент становила $130 млрд.