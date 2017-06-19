Суд передав Одеський нафтопереробний завод у власність держави

Суворовський районний суд Одеси передав ПАТ "Одеський нафтопереробний завод" у власність держави. Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці в Facebook.

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"В рамках укладення угоди зі слідством районний суд Одеси виніс вирок про спецконфискацію цілісного майнового комплексу Одеського НПЗ як знаряддя злочину злочинної організації Курченко. Завод перейшов у власність держави в особі Кабінету міністрів України", - написав він.

Луценко також висловив надію на швидке та прозоре проведення аукціону з приватизації.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна шукає оцінювача для Одеського припортового заводу.