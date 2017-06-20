Японський індекс Nikkei 225 досяг максимуму з серпня 2015 року

Більшість фондових майданчиків Азіатсько-Тихоокеанського регіону (АТР) у вівторок вранці торгується з позитивною динамікою, в той час як японський Nikkei 225 виріс до максимального значення з серпня 2015 року через зниження курсу ієни до долара, викликаного коментарями представника ФРС США, повідомляє Прайм.

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Станом на 06:52 японський фондовий індекс Nikkei 225 зріс на 1,13% - до 20294,72 пункту, оновивши максимум з 20 серпня 2015 року. Індекс Шанхайської фондової біржі Shanghai Composite збільшився на 0,06% - до 3146,25 пункту, шеньчженьській Shenzhen Composite - на 0,45%, до 1885,31 пункту. Гонконгський Hang Seng Index опускався на 0,08% - до 25903,82 пункту, корейський KOSPI піднявся на 0,01%, до 2371,07 пункту. Австралійський індекс S&P/ASX 200 знизився на 0,55% - до 5773,4 пункту.

Курс ієни до долара знижується на коментарях глави Федерального резервного банку (ФРБ) Нью-Йорка Вільям Дадлі (William Dudley). У понеділок Дадлі заявив, що якщо ФРС не припинить стимулюючу монетарну політику, це створить ризик різкого зниження безробіття, що прискорить інфляцію. У цьому випадку регулятору довелося б різко посилювати монетарну політику, а такий крок призвів би до рецесії.

Крім того, біржі регіону реагують на ралі ринків США, викликане корпоративними новинами, в результаті чого фондовий індекс Dow Jones оновив історичний максимум, а індекс високотехнологічних компаній NASDAQ Composite виріс на 1,42%. На думку старшого глобального стратега Rakuten Securities Муцуми Кагави (Mutsumi Kagawa), яке наводить агентство Рейтер, високотехнологічні компанії регіону очікують значного зростання прибутку у найближчі роки, тому рано говорити про те, що їх ралі закінчиться.

На курс японської валюти також продовжує впливати рішення центробанку про збереження монетарної політики. Банк Японії за підсумками червневого засідання зберіг базову процентну ставку, застосовувану до поточних рахунках фінансових інститутів в ЦБ, на від'ємному рівні - мінус 0,1%. Рішення регулятора співпало з прогнозами аналітиків. Негативна процентна ставка була введена ЦБ Японії в січні 2016 року.

Слабка ієна допомагає японським експортоорієнтованих компаній, так як збільшує їх доходи в національній валюті. На цьому тлі, зокрема, вартість акцій автовиробника Suzuki підскочила на 4,41%, папери Panasonic - на 2,14%, Nikon - на 1,72%.