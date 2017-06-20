"Укрзалізниця" хоче випустити облігації на 2 мільярди гривень

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» має намір в 2017 році випустити корпоративні облігації загальною номінальною вартістю 2 млрд грн, повідомила прес-служба компанії.

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«Укрзалізниця» як одна із стратегічних державних компаній для економіки України прагне бути присутньою на локальному ринку боргових цінних паперів. Компанія має намір здійснити в 2017 році випуск корпоративних облігацій загальним обсягом 2 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що попит інвесторів на якісні боргові інструменти буде тільки зростати з урахуванням високого рівня ліквідності у потенційних інвесторів.

«Фінансові аналітики зазначають, що український ринок корпоративного боргу залишається неактивним, рівень ліквідності у потенційних інвесторів високий, на ринку гостро відчувається дефіцит надійних позичальників, притому що попит інвесторів на якісні боргові інструменти буде тільки зростати. Тому випуск облігацій «Укрзалізниці» має всі шанси стати флагманським на фондовому ринку корпоративного боргу після тривалої паузи і дасть поштовх для його розвитку», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, супроводжувати випуск і забезпечувати розміщення емісії після її затвердження наглядовою радою буде компанія Concorde Capital, яка вибрана андеррайтером випуску за результатами моніторингу послуг професійних учасників ринку за критеріями вартості послуг і досвіду надання послуг андеррайтингу (управління процесом розміщення паперів та їх розподілу на ринку цінних паперів).

Довідка УНІАН. «Укрзалізниця» є публічним акціонерним товариством, 100% акцій якого належать державі. Компанія входить в перелік держпідприємств, які не підлягають приватизації. Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Concorde Capital надає інвестиційні, брокерські послуги, послуги з управління активами в Україні. Компанія створена в 2004 році. Засновник і генеральний директор — Ігор Мазепа. Власником компанії є її топ-менеджмент.