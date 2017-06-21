Мінфін позичив на внутрішньому ринку майже чверть мільярда гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 245,486 млн грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, в тому числі 201,338 млн грн залучено в результаті розміщення гривневих облігацій терміном обігу 2 роки із середньозваженою дохідністю 14,46% річних, ще 44,148 млн грн - паперів терміном 1 рік з дохідністю 14,4% річних.

Довідка УНІАН. Станом на 20 червня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 677,314 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебувають облігації на суму 373,007 млрд грн, або 55% їх загального обсягу.