Французька група "Ашан" викупила мережу гіпермаркетів "Караван"

Французька група "Ашан Рітейл Україна" підписала угоду з українським дистриб'ютором «Караван» щодо викупу його активів.

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Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«Ашан Рітейл Україна» підписав угоду з українським дистриб'ютором "Караван" щодо викупу його активів. Таким чином «Ашан Рітейл Україна» зміцнює свою локальну присутність і залучається до розвитку мультиформатності. Реалізація викупу за угодою зумовлена отриманням дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію», – йдеться в повідомленні.

Генеральний директор «Ашан Рітейл Україна» Жерар Галле зазначив, що договір про викуп — це вагома інвестиція в Україну, що підтверджує довіру і готовність «Ашан Рітейл Україна» продовжувати відновлення економіки країни після складних років, а також бажання надавати клієнтам і співробітникам всі переваги великого міжнародного дистриб'ютора.

При цьому в прес-службі уточнили, що на даний момент «Ашан Рітейл Україна» налічує 11 гіпермаркетів у 5 містах - Київ, Львів, Одеса, Запоріжжя та Кривий Ріг, а також електронну комерцію в Києві та регіоні.

У повідомленні наголошується, що мережа «Караван» оперує 9 гіпермаркетами в Україні та працевлаштовує 3300 співробітників.

«Завдяки викупу мережі «Ашан Рітейл Україна» посилить свою присутність у Києві, а також буде присутній в чотирьох нових містах - Харків, Дніпро, Житомир та Чернівці», - йдеться в повідомленні.

Довідка УНІАН. Компанія «Ашан» створена в 1961 році Жераром Мюльє в Рубе (Франція). Сьогодні група компаній «Ашан» представлена в 14 країнах світу, включає в себе понад 1,4 тис. гіпер - і супермаркетів.

В Україні компанія працює з 2007 року. На сьогодні мережа складається з 11 гіпермаркетів в Україні.

Гіпермаркет «Караван» офіційно відкрився в Україні 30 жовтня 2003 року. На сьогоднішній день мережа гіпермаркетів Караван налічує 9 магазинів, загальна площа яких становить понад 58 тис. кв. м, розташованих у Києві, Харкові, Дніпропетровську, Чернівцях та Житомирі та працевлаштовує 3300 співробітників.