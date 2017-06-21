Китай потрапив в індекс ринків, що розвиваються MSCI

Акції Китаю в середу зробили важливий крок до глобального визнанням, після тривалої боротьби потрапивши в індекс ринків, що розвиваються MSCI, що, ймовірно, стане поворотним моментом для світових інвестицій, повідомляє Reuters.

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Американський постачальник індексів MSCI в середу повідомив про включення до переліку китайських акцій класу "А" в Emerging Markets Index, хоча до цього три роки не міг зважитися на подібний крок.

Попадання в індекс - велике досягнення влади КНР, які домагаються більшої відкритості своїх ринків капіталу, сказали інвестори.

"З огляду на розміри і важливість Китаю як економічної супердержави, я думаю, це історичний момент", - сказав Кевін Андерсон з State Street Global Advisors.

"Це довгоочікуване рішення, раніше викликало серйозні суперечки, і, я думаю, воно не просто символічне, оскільки воно створить додатковий потік капіталу і, можливо, новий сегмент інституційних інвесторів на китайському ринку".

За словами трейдерів, широко очікуване позитивне рішення MSCI вже було закладено в котирування.

Акції Shanghai відкрили торги середи підвищенням лише на 0,3 відсотка і майже відразу після цього перейшли на негативну територію.

У середу MSCI зазначила, що Китаю вдалося домогтися більшої відкритості своїх ринків для включення в індекс паперів 222 компаній з високим рівнем капіталізації.

Їх вага в індексі становить лише 0,73 відсотка, а процес включення буде складатися з двох етапів у травні і серпні 2018 року.

Керівництво MSCI повідомило журналістам, що в результаті цього рішення приплив глобальних активів в китайські акції становитиме близько $17-18 мільярдів на першому етапі, а після повного включення китайського ринку показник може перевищити позначку в $340 мільярдів.

Комісія з цінних паперів Китаю вітала рішення MSCI.