Harley-Davidson може придбати Ducati за €1,5 мільярди - Reuters

Американський виробник мотоциклів Harley-Davidson задумався про придбання італійської компанії Ducati. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Сума операції може скласти до €1,5 млрд. Як наголошується, пропозиції про придбання Ducati також готують індійський виробник мотоциклів Bajaj Auto і кілька інвестфондів.

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За даними джерела, для ведення угоди Harley-Davidson найняв фахівців фінансової компанії Goldman Sachs.

Попередні пропозиції про купівлю очікуються в липні. Як зазначає Reuters, придбати Ducati, серед інших, хоче фонд приватних інвестицій Kohlberg Kravis Roberts.

Volkswagen, чий підрозділ Audi контролює Ducati, працює за угодою з інвестиційним бутіком Evercore. Відзначається, що виручені кошти повинні допомогти автовиробникові відновитися після дизельного скандалу. Інформацію по продаж відправили декільком потенційним покупцям, включаючи колишнього власника Ducati, компанію Investindustrial.

Про купівлю Ducati також замислювалися компанії BMW, Honda і Suzuki, але потім вони вирішили відмовитися від участі в угоді, розповіли джерела агентства.

Італійська компанія Ducati, відома як виробник потужних спортивних мотоциклів, була утворена в 1926 році.

Спочатку компанія займалася виробництвом радіотехніки, але після Другої світової війни попит на радіокомпоненти різко впав, тому Ducati почала випускати мотовелосипеди і мотоцикли.

Найбільший американський виробник мотоциклів Harley-Davidson був заснований в 1903 році.