Фонд гарантування до кінця року виставить всі активи банків на продаж через Prozorro

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб до кінця року виставить всі активи банків, які знаходяться в управлінні фонду, на продаж через електронну торгову систему "Prozorro.Продажу". Про це повідомив журналістам директор-розпорядник фонду Костянтин Ворушилін.

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"До кінця 2017 року ми планує виставити на продаж через Prozorro всі 100% активів банків, які знаходяться під управлінням фонду", - сказав він.

За словами Ворушиліна, учасники торгів самостійно будуть визначати вартість активів. Фонд гарантування буде виставляти активи за номінальною вартістю, а в процесі торгів, якщо актив не знайде покупця, ціна буде знижуватися на 10%.

"Ми прийняли рішення - нехай визначить ринок. Ми стартує з номіналу 100%, а кожні наступні торги мінус 10%", - повідомив директор-розпорядник фонду.

Як повідомляв УНІАН, система реалізації майна неплатоспроможних банків "Prozorro.Продажу" почала роботу в листопаді 2016 року. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про її обов'язкове використання з 1 січня 2017 року для реалізації всіх активів неплатоспроможних банків, які знаходяться в розпорядженні фонду.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з листопада 2016 року продав активи неплатоспроможних банків через систему "Prozorro.Продажу" на 937 мільйонів гривень із середнім збільшенням ціни в результаті аукціону на 7,7%.