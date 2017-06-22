Фонд гарантування запровадив новий механізм продажу активів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у відповідь на звинувачення в нібито заниження продажної вартості активів ліквідованих банків запровадив новий механізм, який передбачає старт продажів з номінальної вартості.

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Про це повідомив сьогодні журналістам директор-розпорядник фонду Костянтин Ворушилін.

"Ми прийняли рішення – стартуємо з номіналу і кожні наступні торги мінус 10%. Ціну визначить ринок, покупці визначать самі, що вони готові заплатити", - пояснив він.

За словами Ворушиліна, вихід на реальні ціни можливий у серпні - вересні, коли буде більше продажів через систему ProZorro.Продажу, використовувану Фондом гарантування з 1 лютого. "Ми хочемо до вересня вийти на "голландський аукціон, теж на ProZorro, щоб протягом одного дня починати зі 100% номіналу і знижуватися, наприклад, до 30%", - додав він.

Ворушилін зазначив, що на сьогодні Фонд гарантування вже виставив на ProZorro 40% активів і сподівається до кінця року виставити всі 100%, щоб ринок починав працювати з цими активами заздалегідь. "Те, що не продається, буде спакетовано у великій лот і продаватися", - сказав він.

Ворушилін повідомив, що балансова вартість активів банків в управлінні Фонду гарантування на сьогодні становить 470 млрд грн, а виручка від продажу цих активів буде нижчою, оскільки більшість активів проблемні.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування з 1 лютого перевів аукціони з продажу активів ліквідованих банків у систему ProZorro.Продажу.

В ході очищення банківської системи з початку 2014 року Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків, у тому числі шести – з початку 2017 року. За цей період Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам неплатоспроможних банків понад 80 мільярдів гривень відшкодування за вкладами.

У 2016 році Фонд гарантування вкладів отримав від управління активами неплатоспроможних банків 7,2 мільярда гривень, у тому числі майже 3,2 мільярда гривень – від реалізації активів. Цього року Фонд має намір подвоїти надходження від реалізації активів.