Докапіталізація "ПриватБанку": Кабмін доручив Мінфіну випустити ОВДП майже на 40 мільярдів

Кабінет міністрів України доручив Міністерству фінансів випустити облігації внутрішньої державної позики в сумі до 38,565 млрд грн для докапіталізації націоналізованого в грудні 2016 року «ПриватБанку».

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Як йдеться в постанові Кабміну від 23 червня №443, опублікованій на урядовому порталі, Мінфін випустить ОВДП терміном обігу до 17 років і процентною ставкою до 9,8% річних.

При цьому встановлено, що держава в особі Міністерства фінансів в обмін на випущені облігації бере участь у додатковій капіталізації «ПриватБанку» шляхом придбання акцій додаткової емісії фінустанови в сумі до 38,565 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів прийняв рішення про докапіталізацію націоналізованого в грудні 2016 року і докапіталізованого державою на 117 млрд грн «ПриватБанку» ще на 38,5 млрд грн в два етапи шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики. На першому етапі передбачається випуск ОВДП на 22,5 млрд грн.

Рішення націоналізувати найбільший банк України «ПриватБанк» (Дніпро) в уряді ухвалили 18 грудня 2016 року, керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки та оборони.

Для докапіталізації «ПриватБанку» уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 млрд грн, при цьому папери на 25,8 млрд грн Нацбанк викупив наприкінці грудня, ще на 1,4 млрд грн - в січні поточного року.