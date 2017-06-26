Фонд держмайна хоче продати Криворізьку ТЕЦ і "Київпассервіс"

Фонд державного майна України (ФДМУ) включив до переліку приватизації на 2017 рік столичне автотранспортне підприємство «Київпассервіс» і регіональний об'єкт з генерації теплової енергії «Криворізька теплоцентраль.

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«Фонд державного майна включив до Переліку об'єктів груп В, Г, Е, які підлягають продажу в 2017 році, ПАТ «Криворізька теплоцентраль» і ПАТ «Київпассервіс», - йдеться в повідомленні прес-служба ФДМУ.

За інформацією прес-служби, планується продати 100% акцій обох компаній.

«Пакети акцій буде виставлено на конкурси з відкритою пропозицією ціни. Умови продажу «Криворізької ТЕЦ» підлягають затвердженню урядом», - повідомили в прес-службі, закликавши потенційних інвесторів вже зараз подавати до Фонду свої пропозиції щодо приватизації.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада 2015 року Міністерство інфраструктури передало на приватизацію в ФДМУ держпідприємство «Київпассервіс».

На початку лютого 2016 року Фонд звільнив гендиректора «Київпассервісу» Олександра Шульгу через грубе порушення фінансової дисципліни - здійснення капітального інвестування, що не врахованого у фінансовому плані компанії. Згідно зі звітом перевірки, керівництво підприємства на чолі з Шульгою завдало шкоди компанії на загальну суму 471,5 тис. грн в результаті ухвалення неправильних управлінських рішень і порушень при проведенні капітальних інвестицій. Нині директором компанії є Микола Котушенко.