У Нацбанку розповіли, як просувається реструктуризація внутрішнього держборгу

Національний банк України зацікавлений в якнайшвидшому проведенні репрофайлінга облігацій внутрішньої державної позики у своєму портфелі (заміни облігацій на інші папери з більш тривалим терміном погашення), проте в даний час це питання перебуває в компетенції Міністерства фінансів.

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«Ми зробили все, що треба, і самі чекаємо. Передали повністю схему і розрахунки Міністерству фінансів, яке на сьогодні оцінює необхідність проведення репрофайлінга зараз або пізніше. Це вже їхнє рішення», - сказав УНІАН заступник голови Нацбанку Олег Чурій.

Він зазначив, що репрофайлінг необхідний для зниження навантаження на державний бюджет у найближчі 4 роки в зв'язку із необхідністю погашення ОВДП Мінфіном.

За словами Чурія, діючий графік зобов'язує Мінфін погасити Нацбанку ОВДП на 35 млрд грн за основною сумою боргу в 2017 році, на 59 млрд грн - у 2018 році, на 78 млрд грн - у 2019 і на 48 млрд грн - у 2020 році.

«Завдяки репрофайлінгу ми ці платежі просто розтягуємо на 30 років приблизно по 13-14 млрд грн. Причому ми конвертуємо не весь портфель, а дві третини портфеля», - пояснив заступник голови НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 24 травня схвалив попередні умови репрофайлінгу ОВДП у портфелі НБУ на 229 млрд грн, що дозволить знизити навантаження на держбюджет за рахунок зміни термінів погашення і обслуговування облігацій, однак сам процес репрофайлінга поки що не завершений.

В даний час у власності НБУ перебувають ОВДП на суму понад 373 млрд грн, або 55% їх загального обсягу.