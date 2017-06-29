Мінфін позичив на внутрішньому ринку понад 700 мільйонів гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 711,971 млн грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, в тому числі 354,168 млн грн залучено в результаті продажу гривневих облігацій терміном обігу 1 рік із середньозваженою дохідністю 14,4% річних, ще 357,803 млн грн – облігацій терміном на 3 роки з дохідністю 14,54% річних.

Довідка УНІАН. Станом на 27 червня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 676,908 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України знаходяться облігації на суму 373,007 млрд грн, або 55% від їх загального обсягу.