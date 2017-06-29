Вірус Petya паралізував фондовий ринок України

У четвер вранці не працюють всі основні біржові майданчики – «Перспектива», ПФТС і «Українська біржа». В біржі «Перспектива» досі не працює навіть сайт.

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Прес-служби ПФТС і «Української біржі» повідомили торговців ідентичними повідомленнями про те, «старт торгів відкладений до відновлення клірингово-розрахункової інфраструктури ринку цінних паперів», повідомляє FinClub.

«Інформація про час старту торгів буде повідомлена після отримання актуальної інформації про заблоковані активи», – повідомляється на сайтах бірж.

Нагадаємо, Національний депозитарій України, який здійснює облік цінних паперів, і банк «Розрахунковий центр», який забезпечує грошові розрахунки за операціями з цінними паперами, припинили роботу через кібератаки ще у вівторок. У той же час "Українська біржа" та ПФТС завершили торги в нормальному режимі. Зараз же, у зв'язку з припиненням роботи НДУ і РЦ, вони зіткнулися з проблемою оформлення угод. Всі операції заморожені.

На сайті Нацдепозитарію повідомляється, що про час відкриття операційного дня буде повідомлено пізніше: «Видача документів почнеться о 12:00. Сервіс «Кабінет клієнта» для відправлення звітності почне свою роботу в другій половині дня».

У даний момент сайт банку «Розрахункового центру» не працює. За інформацією учасників ринку, комп'ютери компанії і всі бази даних заблоковані вірусом, невідомо, чи зможуть вони відновити дані, в якому об'ємі та коли.

Торги терміновими контрактами проводяться на «Українській біржі» в стандартному режимі, крім ф'ючерсних та опціонних контрактів на індекс українських акцій, торги якими стартують одночасно з поновленням торгів на фондовому ринку.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня ряд українських банків і компаній зазнали зовнішньої хакерської атаки невідомим вірусом, у результаті чого мали труднощі з обслуговуванням клієнтів.