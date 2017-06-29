Нацкомісія з цінних паперів прокоментувала зупинку фондового ринку через кібератаку

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розцінює кібератаку, що поширює вірус Petya.A, як форс-мажор і з розумінням поставиться до неможливості учасників ринку подати необхідні адміністративні дані, повідомила прес-служба НКЦПФР.

Читайте такожНБУ: банки поступово відновлюють роботу після хакерської атаки

«У зв'язку з кібератакою 27.06.2017 року відбулися збої в системах Національного депозитарію України (НДУ) і Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках (РЦ). Комісія усвідомлює, що на даний момент серед іншого відсутня можливість подати адміністративні дані та інформацію в електронному вигляді через мережі НДУ. Ми з розумінням ставимося до форс-мажорних обставин, які склалися в тому числі з інфраструктурою фондового ринку, і сподіваємося на оперативне вирішення ситуації. Зараз тривають процеси відновлення роботи постраждалих від атаки систем», - йдеться в повідомленні.

При цьому НКБФР рекомендує учасникам ринку стежити за інформацією про поновлення роботи систем на сайтах НДУ і РЦ.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня ряд українських банків і компаній зазнали зовнішньої хакерської атаки шкідливим вірусом, у результаті чого мали труднощі з обслуговуванням клієнтів.

За даними Нацполіції, за останні дві доби 1508 юридичних і фізичних осіб звернулися до них із заявами про блокування роботи комп'ютерів, які вразила найбільша хакерська атака, що поширює вірус Petya.A.

Державна фіскальна служба (ДФС) заявила про відсутність законодавчих підстав для продовження термінів прийому звітності та податкових накладних для бізнесу через блокування роботи комп'ютерів, які були уражені в результаті найбільшої хакерської атаки, що розповсюджує вірус Petya.A.