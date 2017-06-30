Український фондовий ринок відновлюється після кібератаки

Український фондовий ринок поступово відновлюється після найбільшої хакерської атаки, яка розповсюджує вірус Petya.A.

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Як повідомляє Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, на даний момент 157 депозитарних установ підключилися до депозитарію для проведення операцій з розпорядженнями клієнтів.

В тому числі, відновлена робота сервісу «Кабінет клієнта» для відправки звітності емітента в НКЦПФР, передає FinClub.

Відновлення роботи Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, за інформацією компанії, очікується до кінця дня. У цьому випадку розрахунки за біржовими угодами з цінними паперами, укладеними 27 червня, будуть завершені сьогодні.

Процеси відновлення роботи постраждалих від атаки систем тривають, додали в комісії.

Регулятор відзначив, що ПФТС відновила 30 червня торги на ринку котирувань і ринку РЕПО з метою забезпечення учасників торгів можливістю укладати біржові контракти на умовах відкладеного виконання.

"Українська біржа" 29 червня відкрила торги терміновими контрактами в стандартному режимі, крім ф'ючерсних і опційних контрактів на індекс українських акцій.

Біржа "Перспектива" та УБ очікують відновлення роботи РЦ для повноцінного відкриття торгів цінними паперами.

Нагадаємо, Національний депозитарій України, який здійснює облік цінних паперів, і банк «Розрахунковий центр», який забезпечує грошові розрахунки за операціями з цінними паперами, припинили роботу через кібератаку ще у вівторок. У той же час «Українська біржа та ПФТС завершили торги в нормальному режимі. Зараз же, у зв'язку з припиненням роботи НДУ і РЦ, вони зіткнулися з проблемою оформлення угод. Всі операції заморожені.