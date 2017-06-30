Світовий банк випустив перші в історії облігації на випадок пандемії
16:43, 30 червня 2017Фондовий ринок
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Такі облігації будуть вперше використовуватися для фінансування заходів, спрямованих на боротьбу з інфекційними захворюваннями.
Ілюстрація REUTERS
Світовий банк випустив перші в історії спеціалізовані облігації для підтримки фонду, що займається фінансуванням боротьби з епідеміями у світі, про це повідомила прес-служба СБ.
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Зазначається, що фонд був створений Світовим банком для допомоги країнам, що розвиваються, яким загрожує небезпека пандемії, передає Прайм.
Такі облігації будуть вперше використовуватися для фінансування заходів, спрямованих на боротьбу з інфекційними захворюваннями.
Зазначається, що фонд надасть близько $500 млн на покриття витрат країн, які вживають профілактичних заходів для боротьби з епідеміями протягом наступних п'яти років.
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