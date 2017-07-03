Участь у конкурсі з відбору радника для приватизації "Центренерго" візьмуть 4 компанії

Участь у конкурсі з відбору радника для надання послуг щодо підготовки до приватизації та продажу 78,3% державної енергогенеруючої компанії «Центренерго» візьмуть 4 компанії, повідомляється на сайті Фонду державного майна України.

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Згідно з повідомленням, перший етап конкурсу з відбору радника буде проведено 4 липня 2017 року, другий етап – 5 липня. При цьому Фонд держмайна поки не розкриває назви компаній-учасників

«На першому етапі конкурсу спеціальна комісія проаналізує подані потенційними конкурсантами пакети документів і визначить їх відповідність умовам конкурсу, а на другому буде визначений переможець», - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що основною метою радника з продажу державного пакета акцій «Центренерго» є підвищення інвестиційної привабливості підприємства, забезпечення продажу пакета акцій ефективного власника та одержання максимально можливого обсягу коштів у державний бюджет.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів включив приватизацію «Центренерго» в План пріоритетних дій на 2017 рік. Продаж держкомпанії запланований на 2-3 квартал.

На початку лютого Фонд держмайна провів переговори з великими міжнародними банками Merrill Lynch, Lazard і Citi про їх участь у приватизації «Центренерго» в якості радників.

Довідка УНІАН. «Центренерго» є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. «Центренерго» постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.