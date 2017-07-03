Банк "Південний" планує продати столичний торгово-розважальний комплекс SkyMall

Банк "Південний" планує продати торгово-розважальний комплекс SkyMall, який знаходиться в Києві.

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Про це повідомила голова правління банку Алла Ванецьянц в інтерв'ю газеті "Бізнес".

“Всі застави, які переходять після звернення стягнення у власність банку, в подальшому реалізуються. І SkyMall не буде винятком. Плануємо його продати", – сказала вона.

Ванецьянц розповіла, що банк виділив кредит ТРЦ в 2013 році.

“У той час це був один з кращих ТРЦ в Києві, дуже успішний, ефективний проект, який був об'єктом інтересу для багатьох учасників банківського ринку в якості позичальника. В результаті неодноразових спроб нашому банку вдалося залучити клієнта на обслуговування, надавши кредит на рефінансування зобов'язань перед іноземним банком на вигідніших для клієнта умовах", – повідомила Ванецьянц.

За її словами, протягом року претензій у банку не було до обслуговування кредиту, поки не загострився конфлікт між власниками ТРЦ, і на банк, як на власника заставної іпотеки, не спробували чинити тиск різними способами.

"Після спроби оскаржити договір застави в суді у банку не залишалося іншого виходу, окрім як почати процес звернення стягнення, що і було зроблено", – відзначив банкір.

Довідка УНІАН. Банк «Південний» (м. Одеса) працює на ринку України з 1993 року. Основними акціонерами фінустанови є Юрій Родін, Марк Беккер і Алла Ванецьянц.