Мінфін поділився планами щодо позик на внутрішньому ринку

Міністерство фінансів України планує в третьому кварталі провести 13 аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), в тому числі 1 аукціон з розміщенням валютних паперів.

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Як повідомляється на сайті Мінфіну, аукціони проводитимуться традиційно щовівторка - 4, 11, 18 і 25 липня, 1, 8, 15, 22 і 29 серпня, 5, 12, 19 і 26 вересня.

На кожному з аукціонів Мінфін має намір запропонувати інвесторам гривневі облігації термінами обігу 6 місяців, а також 1, 2 і 3 роки.

Розміщення валютних облігацій терміном обігу 3 роки заплановано на аукціоні 25 липня.

Довідка УНІАН. Станом на 3 липня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 675,652 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебувають облігації на суму 371,007 млрд грн, або 55% їх загального обсягу.