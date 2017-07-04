Спростять продаж держактивів: Кабмін схвалив законопроект про приватизацію

Кабінет міністрів України на засіданні у вівторок схвалив і направив на розгляд Національної ради реформ при президенті новий законопроект про приватизацію, який передбачає значне спрощення процедури продажу державних активів.

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«Перед внесенням до парламенту ми розглянемо законопроект на Нацраді реформ. Потрібно також щільно співпрацювати з профільним комітетом парламенту», - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

При цьому виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна Дмитро Парфененко, представляючи законопроект, зазначив, що його ухвалення дозволить забезпечити сучасний та якісний процес приватизації.

«Востаннє законодавство про приватизацію змінювалося 10 років тому. При всій повазі до законодавців, процес приватизації потрібно адаптувати до сучасних умов», - сказав Парфененко.

За його словами, законопроект передбачає регулювання приватизації одним законом (зараз - 7 законів), згідно з яким буде лише два типи об'єктів приватизації (замість 5) - великі та малі. Замість п'яти процедур приватизації пропонується залишити дві - аукціон і викуп. Великі об'єкти приватизації продаватимуться виключно за участю авторитетних радників, а малі - через електронний майданчик Prozorro. При цьому оспорювання приватизації буде можливим протягом 3 років після її проведення виключно в міжнародних арбітражах. Крім того, на об'єкти, що приватизуються, накладатиметься мораторій на банкрутство. Умови приватизації затверджуватимуться Кабінетом міністрів і можуть передбачати аукціон з умовами, аукціон без умов. У разі відсутності покупця буде можливість зниження ціни на об'єкт на 25-50%.

«Ми хочемо значно спростити процес продажу активів - консолідувати законодавство в сфері приватизації. Відмовитися від великої кількості груп об'єктів приватизації та суттєво зменшити час на підготовку об'єкта до приватизації», - зазначив голова Мінекономрозвитку Степан Кубів.

При цьому у випадку з продажем великих держактивів радники з приватизації вивчатимуть попит, спілкуватимуться з потенційними покупцями і пропонуватимуть стартову ціну. Водночас, у випадку з об'єктами малої приватизації аукціон відбуватиметься в три етапи з підвищенням ставок, а стартова ціна дорівнюватиме чистій вартості активів (балансова вартість активів мінус зобов'язання), або 1 грн, якщо чиста вартість є негативною.

«У 99% випадків у процесі приватизації державні активи втрачають свою ринкову цінність, а не розвиваються. При цьому бюджет щорічно витрачає колосальні кошти на підтримку життєдіяльності цих активів. Ми пропонуємо вже працюючий механізм електронної системи "Prozorro.Продажі", який дозволить просто й ефективно продавати об'єкти малої приватизації та повертати кошти до державного бюджету, щоб їх можна було використовувати для інших, у тому числі соціальних потреб», - зазначив заступник голови Мінекономрозвитку Максим Нефьодов.

Як повідомляв УНІАН, цього року Україна в рамках приватизаційної кампанії планує продати близько 100 підприємств. На фінальній стадії перебуває розробка законопроекту, який удосконалить процес приватизації - спростить кваліфікацію активів і визначить порядок формування переліку об'єктів на приватизацію.

Згідно з Бюджетним кодексом, від приватизації в 2016 році Фонд держмайна повинен був спрямувати до бюджету 17,1 млрд грн. Однак велика приватизація в 2016 році провалилася через невдалий конкурс із продажу Одеського припортового заводу. На участь в аукціоні з приватизації підприємства зі стартовою ціною 5,16 млрд грн не подав заявку жоден інвестор. У 2017 році обсяг коштів від приватизації також має становити щонайменше 17 млрд грн.

Згідно з листом до Міжнародного валютного фонду про наміри українського керівництва, Україна має намір вжити всіх необхідних заходів для залучення авторитетних міжнародних інвесторів і приватизувати Одеський припортовий завод у першому півріччі 2017 року. Крім того, уряд має намір ініціювати приватизацію «Турбоатому», «Центренерго» та «Укрспирту» до кінця вересня 2017 року, а також низки обленерго. У листі зазначається, що для приватизації «Укрспирту» необхідне затвердження законодавчих змін.