Залишити 15 особливо важливих підприємств: в Україні хочуть продати 893 держкомпанії

Кабінет міністрів України має намір залишити у державній власності 15 особливо важливих підприємств, а також 363 об'єкта держвласності, які забезпечують виконання державою своїх функцій, виставивши на продаж при цьому 893 держактиви.

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Відповідні норми містяться в затвердженому Кабінетом міністрів на засіданні у вівторок стратегічному баченні управління державними підприємствами.

«Наші державні підприємства є невичерпним джерелом фіскальних ризиків. Фінансові проблеми державних підприємств зрештою стають проблемами бюджету і висмоктують кошти, які могли б бути використані на більш важливі речі, ніж порятунок хронічно неприбуткового бізнесу. Саме тому нам необхідно радикально скоротити кількість державних підприємств, а частину передати в концесію», - зазначив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

Згідно з документом, у державній власності повинні залишитися 15 особливо важливих державних і 363 об'єкти, що забезпечують виконання державою своїх функцій. Це компанії, які є державними природними монополіями ("Нафтогаз України", "Укрзалізниця" та інші) або ж виконують суспільно важливі функції в оборонній сфері, сфері охорони здоров'я, стандартизації та метрології, соціальній політиці, тим самим надаючи державі інструменти для виконання своїх функцій.

Водночас 359 об'єктів державної власності планується передати в концесію (право тимчасового використання приватними суб'єктами господарювання), що дозволить значно збільшити загальний економічний ефект від їх діяльності. До таких об'єктів належать аеропорти, лісові господарства, автомобільні дороги та ін.

Також документ визначає перелік підприємств, над якими тимчасово відсутній контроль або відсутня можливість здійснювати державою право власності. Ці підприємства знаходяться на тимчасово окупованих територіях та на території ОРДЛО. Уряд зможе ухвалити рішення щодо цих підприємств після відновлення контролю над ними.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 4 липня схвалив і направив на розгляд Національної ради реформ при президенті новий законопроект про приватизацію, який передбачає значне спрощення процедури продажу державних активів.

Законопроект передбачає регулювання приватизації одним законом (зараз - 7 законів), згідно з яким буде лише два типи об'єктів приватизації (замість 5) - великі та малі. Замість п'яти процедур приватизації пропонується залишити дві - аукціон і викуп. Великі об'єкти приватизації продаватимуться виключно за участю авторитетних радників, а малі - через електронний майданчик Prozorro. При цьому оспорювання приватизації буде можливим протягом 3 років після її проведення виключно в міжнародних арбітражах. Крім того, на об'єкти, що приватизуються, накладатиметься мораторій на банкрутство. Умови приватизації затверджуватимуться Кабінетом міністрів і можуть передбачати аукціон з умовами, аукціон без умов. У разі відсутності покупця буде можливість зниження ціни на об'єкт на 25-50%.