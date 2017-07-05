Мінфін позичив на внутрішньому ринку понад 240 мільйонів гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 240,599 млн грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, зокрема 146,120 млн грн залучено в результаті продажу гривневих облігацій терміном обороту 3 роки із середньозваженою дохідністю 14,54% річних, ще 94,479 млн грн - облігацій терміном 6 місяців з дохідністю 13,85% річних.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів планує в третьому кварталі провести 13 аукціонів з розміщення ОВДП, в тому числі один аукціон з розміщенням валютних паперів терміном обороту 3 роки 25 липня.

Станом на 4 липня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 675,533 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебувають облігації на суму 371,007 млрд грн, або 55% їх загального обсягу.