Катарська криза: Moody's погіршило прогноз за рейтингом країни

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service погіршило прогноз за довгостроковим рейтингом емітента Катару до негативного зі стабільного, йдеться в повідомленні агентства.

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Moody's також знизило прогноз за рейтингом пріоритетного незабезпеченого боргу Катару до негативного і підтвердило обидва рейтинги на рівні "Aa3".

"Ключовими факторами для зміни прогнозу до негативного стали економічні та фінансові ризики, пов'язані з конфліктом між Катаром і низкою країн, у тому числі тими, які перебувають у Раді зі співробітництва країн Перської затоки", - пише агентство, передає Прайм.

Moody's вважає, що ймовірність збільшення періоду невизначеності до 2018 року зросла, а швидке вирішення конфлікту малоймовірно протягом наступних декількох місяців. Раніше в червні агентство вже повідомляло про ризик щодо зростання заборгованості країни і можливе погіршення ліквідності банків країни у зв'язку з конфліктом.

Минулого місяця міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings (S&P) знизило довгостроковий суверенний рейтинг Катару до "AA-" з "АА". Рейтинг був поміщений в список на перегляд з можливим подальшим зниженням. У той же час агентство підтвердило короткостроковий суверенний рейтинг Катару на рівні "А-1+".

Саудівська Аравія, ОАЕ, Бахрейн і Єгипет 5 червня розірвали дипломатичні відносини з Дохою і припинили з Катаром всяке сполучення, звинувативши його в підтримці тероризму і втручанні в їх внутрішні справи. Пізніше про розрив дипвідносин також заявили Мальдіви, Маврикій, Мавританія. Йорданія і Джібуті знизили рівень своїх диппредставництв у Катарі. Сенегал, Нігер і Чад оголосили про відкликання послів.

Потім агентство Fitch помістило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) Катару на рівні "АА" в іноземній і національній валютах в список на перегляд з можливим подальшим зниженням.