Французький Peugeot поглинає німецький Opel - Єврокомісія схвалила угоду

Європейська комісія схвалила поглинання німецького автовиробника Opel французьким автомобілебудівним концерном Peugeot Citroen (PSA).

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Антимонопольні регулятори ЄС дали згоду на операцію без додаткових умов, зазначивши, що вона не викликає у Єврокомісії побоювань і не призведе до "недобросовісної конкуренції на профільних ринках", повідомляє «Німецька хвиля».

Повний контроль над Opel дозволить концерну PSA стати з третього другим за розмірами європейським автобудівником - після німецького Volkswagen - і обійти свого французького конкурента Renault. Угода завершує 88-річний період, протягом якого Opel перебував у власності американської корпорації General Motors (GM). Крапку в процесі поглинання можуть поставити вже в кінці липня.

Про плани PSA придбати за 1,3 млрд євро у GM її дочірні фірми - німецьку Opel і британський Vauxhall - стало відомо ще на початку березня. Американський гігант повністю віддає французькому конкуренту, що нещодавно вийшов з важкої кризи, свої активи в Європі. І Opel, який останнім часом зазнає істотних втрат, і PSA випускають переважно автомобілі середнього і компактного класів.