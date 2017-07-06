На приватизацію в Україні поширюватимуться норми англійського права – Гройсман

На процес приватизації в Україні поширюватимуться норми англійського права, поки в нашій країні буде проходити судова реформа.

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Про це під час конференції в Лондоні заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Ми підготували нове законодавство України щодо приватизації. Це означає, що після прийняття в парламенті закону буде нова система прозорої конкурентної приватизації. Але ми закладаємо один дуже важливий нюанс. Поки буде проходити судова реформа, ми заклали в цей закон норму, що на весь приватизаційний процес буде поширюватися англійське право», - сказав прем'єр.

Гройсман зазначив, що така норма дозволить забезпечити гарантії інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, у липні Кабінет міністрів України схвалив і направив на розгляд Національної ради реформ при президенті новий законопроект про приватизацію, який передбачає значне спрощення процедури продажу державних активів.

Законопроект передбачає регулювання приватизації одним законом (зараз - 7 законів), згідно з яким будуть лише два типи об'єктів приватизації (замість п'яти) - великі і малі. Замість п'яти процедур приватизації пропонується залишити дві - аукціон і викуп. Великі об'єкти приватизації будуть продаватися виключно за участю авторитетних радників, а малі - через електронний майданчик Prozorro.