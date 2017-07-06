НБУ: Україна повернеться на зовнішні ринки запозичень наступного року

Національний банк України очікує на відновлення доступу нашої країни на зовнішні ринки капіталу вже у наступному році, заявив виконуючий обов'язки голови НБУ Яків Смолій під час брифінгу.

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«У результаті відновлення доступу на зовнішні ринки капіталу в наступному році уряд розмістить єврооблігації», - сказав Смолій.

За його словами, розміщення єврооблігацій дозволить уряду рефінансувати частину зовнішнього боргу, пікові виплати за яким припадають на 2019 рік.

За інформацією Міністерства фінансів, Україна має намір забезпечити виплати за боргами у розмірі 14 млрд дол. у 2017-2019 роках, 11 млрд з яких потрібно буде виплатити з державного бюджету, за рахунок виходу на міжнародні ринки запозичень на сприятливих умовах.

Зокрема, 5 липня міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна має намір до кінця року вийти на ринки зовнішніх запозичень, випустивши єврооблігації на суму меншу, ніж раніше запланований 1 млрд дол., у зв'язку з поліпшенням економічної і фінансової ситуації в країні.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна наприкінці 2017 року повернеться на ринок зовнішніх комерційних запозичень і випустить єврооблігації на суму 1 млрд дол.

Державний і гарантований державою борг України за січень-травень 2017 року зріс у доларовому еквіваленті на 3,71 млрд дол., або на 5,2%, - до 74,68 млрд дол. США станом на 31 травня.

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу у гривневому еквіваленті за цей період зросла на 38,22 млрд грн, або на 2%, - до 1,968 трлн грн.