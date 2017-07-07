Кабмін розраховує на ухвалення законопроекту про приватизацію у вересні-жовтні

Урядовий законопроект про приватизацію в Україні, який передбачає запровадження принципів конкурентного продажу державних активів і захисту інвестицій на основі англійського права, може бути прийнятий у Верховній Раді України вже у вересні – жовтні цього року.

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Згідно з повідомленням на урядовому порталі, про це сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час інвестиційної конференції Dragon Capital.

Прем'єр підкреслив, що проект закону розроблявся у тісній співпраці з експертами та міжнародними партнерами. Незабаром він буде розглянутий на засіданні Національної ради реформ, а згодом – переданий до парламенту для подальшого обговорення.

Гройсман зазначив, що прийняття даного документа дозволить розпочати процес масштабної приватизації і залучення в Україну інвестицій, нових технологій, а також забезпечить створення нових робочих місць.

"Ми хочемо, щоб у вересні-жовтні цей закон був прийнятим. Він відкриє можливості широкого інвестування в економіку нашої держави. І ми зацікавлені, щоб кожна інвестиція була успішною. Ми забезпечимо конкуренцію, прозорість і захист – три речі, які для нас важливі", – підкреслив Гройсман.

Прем'єр-міністр нагадав, що зараз в Україні налічується 3,5 тисячі державних підприємств, більшість з яких може бути передано в приватну власність. При цьому голова уряду запевнив, що у власності держави залишаться компанії, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки. Однак вони зміняться, мова йде про якісну перебудову управління такими активами, підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у липні Кабінет міністрів України схвалив і направив на розгляд Національної ради реформ при президенті новий законопроект про приватизацію, що передбачає значне спрощення процедури продажу державних активів.

Законопроект передбачає регулювання приватизації одним законом (зараз – 7 законів), згідно з яким буде лише два типи об'єктів приватизації (замість п'яти) – великі і малі. Замість п'яти процедур приватизації пропонується залишити дві – аукціон і викуп. Великі об'єкти приватизації будуть продаватися виключно за участю авторитетних радників, а малі – через електронний майданчик Prozorro.