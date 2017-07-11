Кабмін звільнив заступника голови Фонду держмайна Лебідь
14:47, 11 липня 2017Фондовий ринок
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Уряд звільнив заступника голови Фонду держмайна Наталю Лебідь з посади за власним бажанням.
Ілюстрація REUTERS
Кабінет міністрів України звільнив заступника голови Фонду державного майна Наталю Лебідь з займаної посади за власним бажанням.
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Відповідна постанова від 4 липня опубліковано на урядовому порталі.
"Звільнити Лебідь Наталію Петрівну з посади заступника голови Фонду державного майна України за власним бажанням", - йдеться в постанові.
Як повідомляв УНІАН, Кабмін 16 липня 2015 року призначив екс-гендиректора групи компаній "Сван" і заступника голови ради Українського товариства оцінювачів Наталія Лебідь заступником голови Фонду державного майна.
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