Кабмін звільнив заступника голови Фонду держмайна Лебідь

Уряд звільнив заступника голови Фонду держмайна Наталю Лебідь з посади за власним бажанням.

Кабінет міністрів України звільнив заступника голови Фонду державного майна Наталю Лебідь з займаної посади за власним бажанням. Читайте такожПрезидент звільнив члена Нацкомісії з цінних паперів Гордієнко Відповідна постанова від 4 липня опубліковано на урядовому порталі. "Звільнити Лебідь Наталію Петрівну з посади заступника голови Фонду державного майна України за власним бажанням", - йдеться в постанові. Як повідомляв УНІАН, Кабмін 16 липня 2015 року призначив екс-гендиректора групи компаній "Сван" і заступника голови ради Українського товариства оцінювачів Наталія Лебідь заступником голови Фонду державного майна.

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