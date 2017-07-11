Мінфін позичив на внутрішньому ринку понад 400 мільйонів гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 428,6 млн грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучені в результаті продажу гривневих облігацій терміном обігу 3 роки із середньозваженою дохідністю 14,54% річних.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів планує в третьому кварталі 2017 року провести 13 аукціонів із розміщення ОВДП, зокрема 1 аукціон із розміщенням валютних паперів терміном обігу 3 роки 25 липня.

Станом на 4 липня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 675,533 млрд грн, при цьому у власності Національного банку України перебували облігації на суму 371,007 млрд грн, або 55% їхнього загального обсягу.