Наслідки Brexit: S&P погіршило прогноз щодо зростання економіки Великобританії

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings (S&P) погіршило прогноз щодо темпів зростання реального ВВП Великобританії в 2017 і 2018 роках через ризики щодо майбутнього виходу країни зі складу ЄС (Brexit), повідомляє Прайм.

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Зокрема, прогноз щодо економічного зростання на поточний рік становить 1,4% проти очікуваних раніше 1,7%. Прогноз на 2018 рік погіршено до 0,9% з прогнозованого раніше зростання у 1,2%. При цьому прогноз щодо зростання ВВП на 2019-2020 роки, як і раніше, становить 1,4%.

"Економічне зростання у Великобританії, ймовірно, сповільниться протягом наступних двох років. Ми вважаємо, що зростання чистого експорту від знецінення фунта стерлінгів не зможе компенсувати слабкий внутрішній попит. Ми прогнозуємо зростання ВВП на 1,4% цього року, 0,9% наступного року та 1,4% в рік в середньому в 2019-2020 роках", - зазначає агентство.

S&P вказує, що незалежно від монетарної політики Банку Англії, зокрема, рішення регулятора щодо процентної ставки, економічне зростання країни постраждає. "Вищі процентні ставки та інфляція будуть знижувати економічну активність. Але навіть якщо фунт не сильно знеціниться з поточних рівнів, споживчі і, зокрема, ділові настрої можуть постраждати, якщо переговори щодо Brexit відкладаються", - пояснює агентство.

Агентство не виключає, що може знову погіршити прогноз щодо темпів зростання ВВП Великобританії в разі падіння інвестицій і споживчих витрат у країні. Даний сценарій буде мати місце, якщо місцеві підприємства почнуть переміщати свої операції з країни.

Згідно з останнім, травневим, прогнозом Банку Англії, зростання ВВП Великобританії в 2017 році становитиме 1,9%, в 2018 році - 1,7%, а в 2019 році - 1,8%.