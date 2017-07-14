Кабмін в 2018 році хоче розмістити єврооблігації на $2 мільярда

Уряд України в 2018 році планує розмістити облігації зовнішньої державної позики на 2 мільярди доларів. Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України.

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"З урахуванням розміщення урядом облігацій зовнішньої державної позики на загальну суму 2 мільярди доларів приплив капіталу за фінансовим рахунком у 2018 році зросте до 7,1 мільярда доларів", - йдеться у звіті.

При цьому регулятор зазначив, що в 2019 році чисте надходження капіталу зменшаться до 4,1 мільярда доларів за пікових виплат за борговими зобов'язаннями держсектора.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна наприкінці 2017 року повернеться на ринок зовнішніх комерційних запозичень і випустить єврооблігації на суму 1 мільярд доларів. За прогнозами Фонду, починаючи з 2018 року Україна щорічно залучатиме по 2 мільярди доларів на зовнішніх ринках, а у 2021 році - 3 мільярди доларів.