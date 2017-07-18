На фондовому ринку України знизився обсяг торгів

Загальний обсяг торгів на організованому фондовому ринку України у червні 2017 року становив 11,7 млрд грн, що на 15,2% менше, ніж у травні поточного року, повідомила прес-служба Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

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Згідно з повідомленням, у червні біржові контракти укладалися на п'яти з восьми фондових бірж. За обсягом понад 90% торгів відбулися на біржах «Перспектива» і ПФТС за рахунок торгів з ОВДП.

«Організований ринок за структурою обсягів торгів в розрізі фінансових інструментів залишається фактично ринком обігу державних облігацій (98%). Обсяги торгів з іншими цінними паперами зберігаються на мінімальному рівні і формуються в основному з цінних паперів декількох емітентів, попит на які демонструє обмежене коло учасників», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, загальний обсяг торгів цінними паперами на українських фондових біржах в 2016 році знизився на 17,2% – до 236,95 млрд грн з 286,21 млрд грн в 2015 році. Обсяг торгів державними облігаціями становив 211,3 млрд грн, або 89,2% від загальної суми контрактів, укладених на біржах минулого року. Порівняно з 2015 роком, обсяг торгів цими борговими інструментами скоротився на 16,6%.