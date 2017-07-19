Американські фондові індекси оновили рекорди

Американські фондові індекси у вівторок не продемонстрували єдиної динаміки на фоні корпоративних новин, тим не менш NASDAQ і S&P 500 оновили рекорди, свідчать дані торгів.

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Індекс DJIA знизився на 0,25%, до 21574,73 пункту, індекс високотехнологічних компаній NASDAQ Composite піднявся на 0,47%, до 6344,31 пункту, індекс широкого ринку S&P 500 зріс на 0,06%, до 2460,61 пункту, повідомляє Прайм.

У вівторок найбільший у світі виробник товарів для здоров'я Johnson & Johnson (J&J) повідомив про зниження чистого прибутку за підсумками першого півріччя на 2,4% - до 8,249 мільярда доларів. При цьому виручка від продажів J&J за звітний період зросла на 1,8% - до 36,605 мільярда доларів.

Bank of America Corp. (BofA) за перше півріччя збільшив чистий прибуток на 22,6% в річному вираженні — до 10,125 мільярда доларів. Прибуток на акцію становив 0,87 долара проти 0,68 долара в першому півріччі 2016 року. Виручка банку за вирахуванням процентних витрат за звітний період становила 45,077 мільярда доларів, що на 7,1% більше за показник роком раніше.

Виробник мотоциклів Harley-Davidson погіршив свій прогноз щодо поставок у поточному році до 241-246 тисяч штук. Даний показник на 6-8% нижчий, ніж у 2016 році. Акції компанії на цьому фоні впали більш ніж на 9%.

Не порадували інвесторів новини про чергову затримку прийняття законопроекту про охорону здоров'я. У понеділок стало відомо, що запропонований республіканцями законопроект про заміну діючої в країні системи медичної допомоги Obamacare відмовилися підтримати четверо сенаторів, які представляють Республіканську партію. На фоні відмови всіх сенаторів-демократів голосувати за документ це означає, що він не буде прийнятий.