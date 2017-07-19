Мінфін позичив на внутрішньому ринку майже 240 мільйонів гривень

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 238,15 млн грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, в тому числі 101,603 млн грн залучено в результаті продажу гривневих облігацій терміном обігу 2 роки з середньозваженою дохідністю 14,46% річних, ще 136,547 млн грн – облігацій строком на 3 роки з дохідністю 13,54% річних.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів планує в третьому кварталі 2017 року провести 13 аукціонів з розміщення ОВДП, в тому числі 1 аукціон з розміщенням валютних паперів терміном обігу 3 роки 25 липня.