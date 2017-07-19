Росія збільшила вкладення в держборг США до максимуму за 2,5 року

За травень 2017 року інвестиції Росії в державні облігації США зросли до $108,7 млрд, випливає з матеріалів американського Мінфіну. Уточнюється, що вкладення російської сторони в держборг США за місяць збільшилися на $3,8 млрд, показавши максимальний рівень за два з половиною роки, повідомляє Gazeta.ru.

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У загальному списку найбільших кредиторів США Росія в травні посіла 13-те місце, піднявшись на одну сходинку і випередивши Сінгапур. У жовтні 2014 року інвестиції Росії в цінні папери США становили $108,9 млрд.

Японія, яка тримає в американських держоблігаціях близько $1,11 трлн, залишається лідером з січня 2017 року. На другій сходинці – Китай (трохи більше $1,1 трлн), на третій – Ірландія ($295,8 млрд).

В середині червня повідомлялося, що Росія збільшила в квітні вкладення в облігації Казначейства США на $5,1 млрд, до $104,9 млрд.